Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura usulü yerleştirmelere ilişkin takvimi duyurdu.

ANKARA (İGFA) - 2026 yılında uygulanacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura usulü yerleştirmelere ilişkin resmi takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlandı.

Buna göre, EKPSS 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular 4 Şubat - 24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 14 Mayıs 2026'da açıklanacak.

Geç başvuru süreçleri ise şu şekilde belirlendi: EKPSS için 3 - 4 Mart 2026, kura usulü başvurular için 3 - 4 Haziran 2026 tarihlerinde başvurular kabul edilecek.

ÖSYM yetkilileri, adayların mağduriyet yaşamamaları için başvuru ve sınav takvimine uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.