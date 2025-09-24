Konya'da Karatay Belediyesi, Karakayış Caddesi’nde yürüttüğü alt yapı, tretuvar ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak caddeyi modern bir görünüme kavuşturdu.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Araplar Ak Camii ile Fetih Caddesi arasında kalan 800 metrelik bir alanda gerçekleştirdikleri çalışmalarla caddeyi yeniledi.

Çalışmalar kapsamında alt yapı ve tretuvar yenilenirken ve sıcak asfalt serimi de tamamlandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı. Hasan Kılca, “Karatay’ın dört bir yanında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karakayış Caddesinin Araplar Ak Camii ile Fetih Caddesi arasında modern bir hat oluşturduk. Tüm alt yapısını yeniledik, tretuvar çalışmalarını gerçekleştirdik ve 800 metrelik bir alanda sıcak asfalt serdik. Bu güzel hat hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Kılca, Karatay’ın tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli vekonforlu ulaşımı için ilçe merkezi veya uzak mahalle ayrımı yapmaksızın birçok noktada yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan bütün yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz. Karatay için hep birlikte el ele vererek ilçemizi her alanda geliştirecek ve gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir şehir bırakacağız" diye konuştu.