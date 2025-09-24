Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, harman yerinde çiftçileri ziyaret ederek bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, ilçede hasat dönemine giren çiftçileri harman yerinde ziyaret etti. Başkan Köprü, alın teriyle toprağı bereketlendiren üreticilerin emeklerini takdir ederek, “Emekleriyle toprağı bereketlendiren, alın teriyle sofralarımıza nimet sunan çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında çiftçilerle sohbet eden Köprü, üretimin ve emeğin değerine vurgu yaptı. Başkan Köprü, ziyaretin sonunda tüm üreticilere bol kazançlı ve verimli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.