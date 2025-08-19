Konya Karatay Belediyesi’nin düzenlediği “Hoş Kubbe Masal Etkinliği”, 5–6 yaş grubundaki çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor.KONYA (İGFA) - Haftada iki gün düzenlenen Masal Atölyesi, masal anlatımı, yüz boyama, müzikli dramatizasyon ve grup etkinlikleriyle miniklere hem eğlenceli hem öğretici bir yaz tatili sunuyor.

YAZ TATİLİNE RENK KATIYOR

29 Ağustos 2025’e kadar sürecek etkinlikler, her hafta iki gün 15.00–16.00 ve 16.30–17.30 saatlerinde iki seans halinde gerçekleştiriliyor. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği atölyeye katılım için Karatay Belediyesi’nin “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden dijital başvuru yapılabiliyor. Etkinlik takvimi ve kontenjan bilgileri ise Hoş Kubbe Kütüphanesi’nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

BAŞKAN KILCA: “HAYAL GÜCÜNÜ VE SOSYAL BECERİLERİ GELİŞTİRİYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Masal Atölyesi’nin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, “Etkinliklerimiz çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmesini hem de hayal güçlerini ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağlıyor. Miniklerin yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor” dedi.