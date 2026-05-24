Konya Karatay'da 6'ncısı düzenlenen 'Kitap Okuma Projesi' kapsamında kitap okuma süreci ve sınavlar tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay'da Çocuk Meclisi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kitap Okuma Projesi' başarıyla tamamlandı.

Eylül ayında başlayan proje kapsamında ilçede eğitim gören 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflendi.

Proje kapsamında belirlenen 8 farklı kitap, Karatay'daki 5 okulda eğitim gören toplam 3 bin 840 öğrenciye ulaştırıldı. Öğrenciler, yıl boyunca kendilerine ulaştırılan kitapları okuyarak düzenlenen sınavlara katıldı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER KONYA GEZİSİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda düzenlenen Konya gezisi programıyla ödüllendirildi. Karatay Gençlik Meclisi gönüllülerinin de katkı sunduğu program kapsamında öğrenciler; Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitliği Müzesi, Mevlâna Türbesi, Aziziye Camii, İplikçi Camii ve Velespit Müzesi'ni ziyaret ederek şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Gezi programının ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, etkinlik kapsamında katılımcılara hediyeler de verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda dereceye giren ilk 3 öğrenciye de kapanış programında çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Şenlik programları ise 9 Haziran 2026 Salı Tatlıcak Ortaokulu, 10 Haziran 2026 Çarşamba Mehmetçik Ortaokulu, 11 Haziran 2026 Perşembe Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, 18 Haziran 2026 Perşembe Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve 23 Haziran 2026 Salı Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu'nda düzenlenecek.