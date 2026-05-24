Yıldırım Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur, güven ve konfor içerisinde geçirebilmesi için ilçe genelinde kapsamlı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada yoğun mesai yapıyor.

Bayram öncesi vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz, düzenli ve güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla ilçe genelinde çalışmalar hız kazandı. Özellikle bayram hareketliliğinin yoğun yaşanacağı cadde, sokak, park, yeşil alan, durak ve merkezi noktalarda belediye ekipleri kapsamlı bakım ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların yoğun olarak kullanacağı park ve yeşil alanlarda bakım, kontrol ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurban sürecine yönelik kendi alanlarında gerekli hazırlıkları gerçekleştiriyor.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesinde denetimlerini sıklaştırarak ilçe genelinde düzenin sağlanması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görev başında bulunuyor.

Bayram ziyaretleri nedeniyle özellikle merkezi bölgelerde yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirten belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu kapsamda ek tedbirlerin alındığını ve ekiplerin günün farklı saatlerinde sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti.

Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların Kurban Bayramı boyunca da aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşların bayramı huzur, temizlik ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm birimlerin koordineli şekilde görev yapacağı vurgulandı.