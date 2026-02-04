Konya'da Karatay Belediyesi'nin Kış Spor Okulları 2. dönemi için geri sayım başladı. Kayıtlar, 7 Şubat'ta başlıyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin gençlerin vakitlerini sporla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kış Spor Okulları'nın 2. döneminde, Karatay Belediyespor Kulübü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklar ve gençler hafta sonları alanında uzman antrenörler eşliğinde sportif faaliyetlere katılma imkanı bulacak.

Kış Spor Okulları 2. dönem için ön kayıtlar 7-14 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Kesin kayıtlar 18-20 Şubat 2026 tarihlerinde Karatay Tenis Kortu'ndan, ek kayıtlar ise 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu dönem kapsamında 11 farklı tesiste, 9 branşta ve 26 antrenör eşliğinde düzenlenecek eğitimler; Futbol branşında Karşehir, Erenler, Çatalhöyük ve Mengene Halı Sahaları'nda, Taekwondo ve Jimnastik branşlarında Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde, Masa tenisi ve Geleneksel Okçuluk branşlarında Karatay Gençlik Merkezi'nde (Karatay Üniversitesi yanı), Judo branşında Yaşar Doğu Ortaokulu Spor Salonu'nda, Basketbol branşında Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ile Ali Ulvi Kurucu Kapalı Spor Salonu'nda, Voleybol branşında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Çimenlik Spor Salonu'nda, Tenis branşında ise Karatay Tenis Kortu'nda gerçekleştirilecek.

Toplam 14 hafta sürecek Kış Spor Okulları 2. dönem çalışmaları, 28 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Eğitimlerin sadece hafta sonları yapılacağı programa, 2012-2020 doğumlu çocuklar katılım sağlayabilecek. Kış Spor Okulları'na başvuru ve detaylı bilgiye sporokullari.karatay.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.