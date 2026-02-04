Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde yükselişini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un yabancı oyuncuları, kulübün profesyonel yapısı, güçlü organizasyonu ve aile ortamına dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde her geçen sezon istikrarlı yükselişini sürdürürken, Efeler Ligi hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Genç ve dinamik kadrosu, kurumsal yapısı ve güçlü organizasyonuyla dikkat çeken mavi-beyazlı ekip, yabancı oyuncuların da takdirini topluyor.

2019-2020 sezonundan bu yana Efeler Ligi'ne yükselme play-off'larında mücadele eden Kağıtspor, 2025-2026 sezonunda da play-off hattı içerisinde yer alarak hedefinden kopmadığını bir kez daha gösterdi. Takımın iki yabancı oyuncusu ise kulübün sadece sportif başarılarıyla değil, saha dışındaki yapısıyla da fark yarattığını vurguladı.

Takımın yeni transferlerinden Karadağlı smaçör Nemenja Perunicic, Kağıtspor'daki organizasyon yapısına dikkat çekerek, kulübün profesyonelliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'de ilk kez forma giydiğini belirten Perunicic, Kağıtspor'un daha önce oynadığı kulüplerle kıyaslandığında çok daha iyi bir organizasyon seviyesine sahip olduğunu ifade etti. Perunicic ayrıca, Türkiye'de spora ve özellikle voleybola gösterilen ilginin kendisini etkilediğini söyledi.

Takımın bir diğer yabancı oyuncusu İranlı pasör çaprazı Sina Ashki ise Kağıtspor'da kısa sürede önemli bir uyum yakaladığını belirtti. Türkiye'deki lig kalitesine vurgu yapan genç oyuncu, Türkiye Erkekler Voleybol Ligi'nin kariyerinde oynadığı en iyi liglerden biri olduğunu dile getirdi. Antrenman temposu, takım içindeki arkadaşlık ortamı ve teknik ekibin kalitesinin Kağıtspor'u özel kıldığını ifade eden Ashki, kulübün kendisine her anlamda destek verdiğini söyledi.

Yabancı oyuncuların ifadeleri, Kağıtspor'un sadece sahadaki başarılarıyla değil; güçlü takım ruhu, insan odaklı yönetim anlayışı ve profesyonel yapısıyla da örnek bir kulüp olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği önemi sahaya yansıtan mavi-beyazlı ekip, Efeler Ligi hedefine kenetlenmiş durumda.