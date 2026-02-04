Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun hazırladığı rapor, Edirneli sporcuların son iki yılda uluslararası güreş turnuvalarında elde ettiği büyük başarıları ortaya koydu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu, il genelindeki sporcuların yurt dışındaki performanslarını mercek altına aldı. Komisyon Başkanı Vedat Koyuncu ve komisyon üyeleri tarafından hazırlanan raporda, özellikle 2025 yılı güreş branşı başarıları dikkat çekti. Rapora göre, Edirneli sporcular Avrupa ve Dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde etti.

Raporda, kadın güreşindeki yükselişin yanı sıra Balkan ülkelerinde düzenlenen uluslararası turnuvalarda kazanılan madalyalar öne çıktı. Edirneli genç güreşçilerin, katıldıkları organizasyonlarda yüksek başarı oranı yakaladığı vurgulandı.

EYLEM ENGİN'DEN ÇİFTE GURUR

2025 yılının en dikkat çeken sporcusu Eylem Engin oldu. Genç sporcu, Haziran ayında Makedonya'da düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Engin, Ağustos ayında Yunanistan'da gerçekleştirilen U17 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ise dünya üçüncüsü olarak başarısını taçlandırdı.

BALKAN TURNUVALARINDA MADALYA YAĞMURU

Edirneli sporcular, Bulgaristan ve Makedonya'da düzenlenen birçok uluslararası turnuvada önemli dereceler elde etti.

Öne çıkan birinciliklerde; Şiyar Gürsel Plamen Penev Serbest Güreş Turnuvası'nda, Rabia Göçmen Petko Dermendjiev Serbest Güreş Turnuvası'nda, Turgut Alırat Petko Dermendjiev Serbest Güreş Turnuvası'nda, Bartu Mert Toprak Angel Voyvoda Greko-Romen Turnuvası'nda, Müslim Alırat Enyo Valchev Serbest Güreş Turnuvası'nda birincilik elde etti.

Komisyon raporunun sonuç bölümünde, Edirne'deki spor kulüpleri ve okul takımlarının uluslararası organizasyonlarda aktif rol aldığı ve yüksek başarı grafiği sergilediği belirtildi. Hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi'nin 2026 yılı Şubat ayı toplantılarında gündeme alınarak kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşılacağı bildirildi.