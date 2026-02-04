TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 3. haftasında sahasında Yunan temsilcisi AEK B.C.'ye normal süresi 77-77 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatmada 90-93 kaybetti.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League 2025-2026 sezonu TOP 16 turunda TOFAŞ, J Grubu 3. hafta mücadelesinde Yunanistan ekibi AEK B.C.'yi konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Alex Perez, Furkan Korkmaz, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Alex Perez'in üçlüğüyle buldu. Marek Blazevic ve Furkan'ın sayıları sonrası konuk takım 6-8 öne geçerken, rakip sayılarına Alex Perez, Maxwell Lewis, Alex Perez ve Hugo Besson ile karşılık veren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 20-27 geride kapattı.

İkinci periyoda savunma direncini arttırarak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Lynn Kidd ve Hugo Besson'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak skoru 27-27 eşitledi. Özgür Cengiz ve Jordan Floyd'un üçlükleriyle 13.30'da 33-30 öne geçen ev sahibi takım, Isaiah Whaley, Marek Blazevic, Alex Perez ve Jordan Floyd ile skor bulmaya devam etti. Çeyrek sonunda da Floyd ve Marek Blazevic ile sayılar bulan TOFAŞ soyunma odasına 44-42 önde girdi.

Üçüncü periyoda RaiQuan Gray'ın üçlüğüyle başlayan AEK B.C. çeyrek başında 45-49 üstünlüğü sağladı. Bu bölümde Marek Blazevic ve Isaiah Whaley'in basketleriyle 7-0'lık seri bularak 52-49 yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, rakip sayıları karşısında Marek Blazevic, Lynn Kidd ve Yiğitcan Saybir ile skor üreterek son çeyreğe 58-54 önde başladı.

Hugo Besson, Lynn Kidd ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla dördüncü periyodun başında fark çift hanelere (65-54) çıkarken, konuk takım bulduğu 9-0'lık seri ile bitime 6.50 kala farkı 2'ye çekti: 65-63. Bu seriye Hugo Besson'un serbest atış sayılarıyla son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Hugo Besson ve Alex Perez'in skoru 71-67 yapsa da son 5 dakikaya 71-70'lik skorla girildi. Rakip sayıları karşısında Isaiah Whaley, Alex Perez ve Marek Blazevic'in elinden skor bularak bitime 1.02 kala 77-75 öne geçen RaiQuan Gray sayısına engel olamayınca skor 77-77 eşitlendi. Son bölümde önce Isaiah Whaley ile üç atış kaçıran, ardından rakibin hücumdan boş döndüğü pozisyonda bitime 12 saniye kala Furkan Korkmaz ile top kaybı yapan TOFAŞ, son topu savununca maç bu skorla uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne Jordan Floyd ve Marek Blazevic'in basketleriyle başlayan Bursa temsilcisi, Lukas Lekavicius ve Vasilis Charalampopoulos'un üçlüklerine engel olamayınca skor 83-86'ya geldi. TOFAŞ Basketbol Takımı son bölümde rakibe baskı yaparak top kaybına zorlarken Alex Perez ve Hugo Besson'un basketleri bitime 38 saniye kala skoru 89-91 yaptı. Ancak son bölümde bu geri dönüşünü sürdüremeyen TOFAŞ, parkeden 90-93 mağlup ayrıldı.

AEK B.C. karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez 17 sayı; Marek Blazevic 16 sayı; Hugo Besson 15 sayı ve Jordan Floyd 11 sayıyla oynarken, yeni transfer Sadık Emir Kabaca maç kadrosunda yer almasına rağmen süre almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda sıradaki maçını 10 Şubat Salı günü deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin ile yapacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de evinde Mersin Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak.