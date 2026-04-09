KONYA (İGFA) - Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından, akademisyenlerin rehberliğinde öğrencilerin tasarımlarının yer aldığı, tematik alanların görselleştirilmesine yönelik hayvanat bahçesi temalı 'Tematik Alanların Görsel Anlatımı Öğrenci Projeleri Sergisi' düzenlendi.

Serginin açılış törenine Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kınık, Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Gümüş, Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Işık'ın yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

'HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELERİN İLHAM VERİCİ OLACAĞINA İNANIYORUM'

Serginin açılış konuşmasını yapan Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Işık; 'Grafik Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencilerimizle birlikte, görsel anlatım teknikleri dersi kapsamında tematik alanların görselleştirmesine yönelik hayvanat bahçesi projesini gerçekleştirdik. Ders içerisinde bilgilendirme, yönlendirme ve tematik alanların görselleştirilmesini öğrencilerimizle özgün bir şekilde tasarladık. Öğrencilerimizden ilk olarak alan oluşturmalarını ve bu alanların genel yapılarını eskizlerle çalışmalarını istedik. Daha sonra, yapmış oldukları eskizler üzerinden hayvanat bahçesi içerisinde yer alan bölümleri belirledik ve bu bölümlerde hangi hayvanların olması gerektiğine dair genel bilgilendirmeler ile projeleri oluşturduk. Sergide, 22 öğrencimizin projesi yer alıyor. Verimli geçen derslerin ardından hayata geçirdiğimiz projelerin ilham verici olacağını düşünüyorum' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimiyle kapılarını açan ve tematik alan tasarımına özgün yaklaşımlar sunan sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi A Blok Fuaye Alanı'nda 15 Nisan 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.