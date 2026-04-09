Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen 'Unutmak' adlı oyunda sanatseverlerle bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Haldun Dormen Sahnesi'nde sahnelenen oyun, Alzheimer hastalığını merkeze alan dokunaklı hikâyesiyle izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Geçmiş ile bugün arasında gidip gelen anlatımıyla dikkat çeken eser, hafızanın derinliklerinde saklı anılar üzerinden etkileyici bir yolculuk sundu.

Gösterimin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlüce, Şehir Tiyatroları'nın sanatsal üretiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Unutmak adlı oyunda sanatseverlerle buluştuk. Çağımızın önemli hastalıklarından Alzheimer'ı ele alan bu anlamlı eser, izleyicileri hafızanın izinde dokunaklı bir yolculuğa çıkarıyor. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, Şehir Tiyatrolarımızın ışığının hiç sönmemesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.

İki kişilik oyunda, hayatın bilinmezlikleri içinde var olmaya çalışan bir aşk hikâyesi sahneye taşındı. Emre Basalak'ın hem oyuncu hem de sahne üzerindeki katkılarıyla yer aldığı oyunda, genç sanatçı Eda Eğilmez de performansıyla dikkat çekti.

Tom ve Vivien karakterlerinin unutmak ile hatırlamak arasındaki çarpıcı hikâyesi, izleyiciyi derinden etkiledi.

Dekor ve kostüm tasarımını Nur Sinem Mete'nin, ışık tasarımını ise Ali Rıza Tekin'in üstlendiği oyun, özellikle final sahnelerinde artan duygusal yoğunluğuyla salonda gözyaşlarına neden oldu. Gösteri, uzun süre alkışlarla karşılık buldu.