Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Finali ve Ödül Töreni’nde” öğrencilerin heyecanına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Finali ve Ödül Töreni’nde” öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Karatay Cemil Keleşoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Finali ve Ödül Töreni” programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde öğrencilerin coşkusuna ortak olan Hasan Kılca dereceye giren takımları tebrik etti. Kılca, geleneksel çocuk oyunlarının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, geleneksel oyunların çocukların gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Oyunlara katılan tüm öğrencileri kutlayan Kayacılar, Milli Eğitim Bakanlığımızın son dönem politikalarında önem verdiği ve öne çıkardığı projelerden biri olan “Geleneksel Çocuk Oyunları”, tüm ülkemizde düzenlenen yarışmalarla hayat bulduğunu belirterek, "Bu proje ilçemizde de büyük bir heyecanla sürdürülüyor. Geleneklerimizin, gençlerimiz tarafından öğrenilmesi ve geleceğe taşınması adına bu tür projelerin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle son dönemde sloganlaştırdığı ve günümüzün önemli sorunlarından biri olan ekran bağımlılığıyla mücadele kapsamında öne çıkan “Ekranda değil, akranla oyna” felsefesine uygun bu etkinliklerin aynı şekilde devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Bu arada Karatay’da bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde; 3. sınıflarda Mendil Kapmaca oyununda 42 takım, 4. sınıflarda Kareli Yakan Top oyununda 42 takım, 5. sınıflarda 28 takım ve 6. sınıflarda 29 takım olmak üzere toplam 141 takım yarışmalarda yer aldı.

Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Finali ve Ödül Töreni’nin sonunda, dereceye giren okullara ve öğrencilere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.