Konya Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, Ramazan ayının manevi atmosferini, çocuklar için unutulmaz kılmak adına anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, Ramazan ayında çocukları sevindirmek için anlamlı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Gönüllüler teravih namazı sonrası gerçekleştirdikleri sürprizlerle, çocuklara büyük bir mutluluk yaşattı. Camiden çıkan çocuklar ayakkabılarının bağcıklarına bağlanan renkli balonları buldu. Bu renkli ve eğlenceli sürpriz, çocuklara büyük bir mutluluk yaşatırken aileler de etkinliği düzenleyen gençlere teşekkür etti.

ÇOCUKLARI MUTLU EDECEK BİR SÜRPRİZ YAPTIK

Ramazan boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu; onların bu özel ayı dolu dolu yaşamalarını sağlamak için gayret ettiklerini söyledi.

Ramazan’ın neşesini çocuklara taşımak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktaran Babuççu, “Ramazan ayı, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir dönem. Biz de Gençlik Meclisi olarak çocuklara küçük ama onları mutlu edecek bir sürpriz yapmak istedik. Teravih namazı sonrasında camilerden çıkan çocukları, birbirinden renkli balonlarla karşıladık. Çeşitli hediyeler verdik. Çocuklarımız da sürprizimizi çok beğendi. Onların gülümsemesi, bizim için en büyük mutluluk” diye konuştu.