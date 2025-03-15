DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ramazan ayında lokanta, pastane ve imalathane gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işyerlerinde gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

Gıda Denetim Koordinasyonu bünyesinde verilen eğitimlerin ardından çalışmalarını yürüten ekipler, ramazan ayı boyunca başta kent merkezi olmak üzere 17 ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, 712 işyerinde yapılan denetimler kapsamında son kullanım tarihi geçmiş 80 kilogram kaçak çay, 452 litre süt, 68 kilogram unlu ürünler, 15 kilogram kırmızı et, 25 kilogram tavuk eti, 27 kilogram etiketsiz ürün ve 4 koli yumurtaya el koydu. Ekipler, fırın denetimlerinde ise eksik gramajlı ekmek üreten işletmeleri tespit etti. Gıda maddelerini imha eden ekipler, işyerleri hakkında yasal işlem uyguladı.