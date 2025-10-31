İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri öğrencileri, 3D Yazıcı Merkezi'ni ziyaret ederek hem teknolojiyle tanıştı hem de kendi tasarımlarını üretme deneyimi yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri öğrencileri, geleceğin teknolojilerinden biri olan üç boyutlu üretim sistemlerini yakından tanıdı.

Öğrenciler, İzmit Belediyesi 3D Yazıcı Merkezi'ni ziyaret ederek hem öğrendiler hem de kendi tasarımlarını hayata geçirdiler.

ÜRETİM SÜRECİNİ YERİNDE GÖZLEMLEDİLER

Ziyaret kapsamında çocuklara önce 3D yazıcı teknolojisinin çalışma prensipleri hakkında kısa bir eğitim verildi.

Ardından bilgisayar ortamında üç boyutlu çizim yapmayı öğrenen öğrenciler, tasarladıkları objelerin üretim sürecini yerinde gözlemledi. Eğitim sonunda çocuklar, 3D yazıcıda üretilen ay yıldızlı anahtarlıkları büyük bir heyecanla karşıladı.