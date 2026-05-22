Edirne'de Uzunköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmaları yaparak vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kurban Bayramı öncesinde yerel yönetimlerin hazırlıkları hız kazanırken, Uzunköprü Belediyesi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha düzenli ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Uzunköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda geniş kapsamlı bir temizlik, bakım ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin koordineli mesaisiyle kabristanlar bayram ziyaretleri için asri şartlara uygun hale getirildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Uzunköprü genelindeki asri mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütüldü. Vatandaşların manevi görevlerini sorunsuz ve temiz bir çevrede yerine getirebilmesi adına belediye ekipleri 5 farklı aşamada yoğun bir mesai harcadı.

MEZARLIKLARDA 5 AŞAMALI HUMMALI ÇALIŞMA

Kabristanların çehresini değiştiren faaliyetler kapsamında şu adımlar atıldı:

Yabani ot temizliği: Bahar döneminde büyüyerek yürüyüş yollarını ve kabir aralarını kapatan yabani otlar titizlikle biçilerek temizlendi.

Ağaç budama: Kuruyan, kırılan veya fırtınada devrilme riski taşıyan ağaç dalları motorlu testerelerle kesilerek olası kazaların önüne geçildi.

Onarım ve boyama: Mezarlıkların çevre ihata duvarları, giriş kapıları ve demirlikleri tamir edildikten sonra boyanarak estetik bir görünüme kavuşturuldu.

İlaçlama: Ziyaretçilerin rahatsız olmaması amacıyla, haşere ve sivrisineklere karşı traktör destekli büyük pülverizatörler ve mobil ekiplerle ilaçlama yapıldı.

BAYRAM BOYUNCA NÖBETÇİ EKİPLER HAZIR OLACAK

Belediye yetkilileri, bayram süresince mezarlıklarda nöbetçi personelin görev başında olacağını belirterek, 'Vatandaşlarımızın ebediyete göç eden yakınlarını ziyaret ederken hiçbir aksaklık yaşamaması en büyük önceliğimizdir' mesajını paylaştı.