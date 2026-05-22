Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği söyleşide, modern müzeciliğin gelişimi ve müzelerin kültürel hafızadaki rolü ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği söyleşide modern müzeciliğin gelişimi, müzelerin kültürel hafızadaki rolü değerlendirilerek, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin dünya çapındaki önemine işaret edildi.

Osmangazi Belediyesi'nin Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Bursa'da Modern Müzeciliğin Gelişimi' söyleşisi, tarih, kültür ve müzecilik alanına ilgi duyan vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen programda, modern müzeciliğin gelişimi, müzelerin toplumsal hafızadaki yeri ve Bursa'nın müzecilik alanındaki öncü kimliği ele alındı.

Sevdanur Duman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, araştırmacı-yazar Raif Kaplanoğlu ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Programda, müzelerin yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği alanlar olmadığı, aynı zamanda kültürel belleğin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol üstlenen yaşam alanları olduğu vurgulandı.

'PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ DÜNYADA ENDER MÜZELERDEN BİRİ'

Söyleşide konuşan araştırmacı-yazar Raif Kaplanoğlu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin dünyada ender müzelerden biri olduğunu belirterek, 'İstanbul'daki panoramik müzeden farklı olarak Bursa, 20 yıllık süreci anlatan hikâyesiyle müzeciliğe yeni bir bakış açısı getirdi' dedi.

Bu kapsamda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin öneminin altını çizen Kaplanoğlu, İstanbul'daki panoramik müzeden daha güzel olduğunu belirterek 'Müzemizin, İstanbul'daki panoramik müzeden farkı; İstanbul'daki müze bir anı, bir saniyelik görüntüyü resmediyor ama Bursa, belli bir anı değil, daha geniş bir alanı, 20 yıllık süreci anlatan bir hikayesiyle, diğer panoramik müzelere göre farklı bir bakış açısı getirdi. Panoramik müzelerin nasıl kullanılması konusunda önemli bir hizmet sundu. O açıdan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye için, dünya için çok önemli, dünyada ender müzelerden biri' ifadelerini kullandı.

'DUYGU VE DENEYİM AĞIRLIKLI MÜZELERE GEÇİLDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ'

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan da, Bursa'nın 1900'lü yılların en başından itibaren müzelerin temelinin atıldığı bir kent olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet döneminde kentin bu özelliğini sürdürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan 'Günümüzde tematik müzelere, hatta yapay zeka destekli duygu ve deneyim ağırlıklı müzelere geçildiğini görmekteyiz. Şu an içerisinde bulunduğumuz müze duygu ve deneyim odaklıdır, bu yüzden etkisi çok daha fazladır. Müzeciliğin gittikçe daha gelişeceğini ve deneyimli ağırlıklı olacağını, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin de bu anlamda örnek olduğunu söyleyebilirim' açıklamalarında bulundu.

Söyleşi sonunda konuşmacılar, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.