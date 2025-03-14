Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yaparak gençlerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesidne her gün farklı programlarda ilçe halkıyla buluşan Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu kez iftarını Karatay Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte yaptı.

Programa Hasan Kılca’nın yanı sıra AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Gençlerle sohbet edip onların düşüncelerini dinleyen Hasan Kılca, iftar sonrası Alişanağa Camii’nde teravih namazını kıldı.

Ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Kılca, önceki gün Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikte olduklarını, bugün ise Karatay Fen Lisesi öğrencileriyle iftar açtıklarını belirtti. "Onların sofralarına ve iftar coşkusuna ortak olduk" diyen Başkan Kılca, "Gençlerimiz için ne kadar yatırım yapsak az. Bizler gençlerimize verdiğimiz her desteğin geleceğimize olan yatırım olduğunun bilincindeyiz. Öğrencilerimizle iftarımızın ardından ise Kumköprü ve Gaziosmanpaşa mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. Akabinde, 15 Temmuz gazimiz Metin Ayvaz kardeşimizin, kıymetli babasının vefatı dolayısıyla taziyede bulunduk. Rabbim mekanını cennet eylesin. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Kılca'nın Ramazan boyunca mahalle ziyaretleri, iftar buluşmaları, teravih namazları ve gazi ile şehit ailelerine yapılan ziyaretler gibi yoğun programlarını sürdüreceği öğrenildi.