Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Hanımefendi Sevgi Er’in ev sahipliğini yaptığı, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti İl Başkanları, Meclis Üyeleri ile yerel yöneticileri buluşturan iftar programı, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında Kur’an-ı Kerim Tilaveti İle Başlayan İftar Programında siyasi parti il başkanlarının konuşması ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın yeniden ayağa kalkması, yaraların hızla sarılması ve insanlarımızın geleceğe umutla bakması için çalıştıklarını söyledi.

"Depremde hepimiz aynı acıyı yaşadık, canlarımızı yitirdik" diyen Başkan Er, "Hatıralarımızın bulunduğu sokaklar, caddeler yıkıldı. Ancak biz Malatyalılar olarak her zaman güçlü olduk. Dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Buradan da görüldüğü gibi bütün siyasi görüşten insanın bir arada oluşu bizim için apayrı bir değer. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak hepimizin ortak paydası olan Malatya için gayret edelim, el birliği ile çalışalım demiştik. Bu yolda azimle, kararla yürüyoruz" dedi.

Ramazan ayının yalnızca oruç tutmakla değil, paylaşma, dayanışma ve birlik olmakla anlam kazandığını ifade eden Başkan Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu mübarek ayı en güzel şekilde geçirmeleri için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak dört farklı noktada 4 bin hemşehrimize iftar ikramında bulunuyoruz. Ayrıca evinde yemek yapma imkânı bulunmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın iftarlarını evlerine ulaştırıyoruz. Sanat Sokağımızı ve Sanat Merkezimizde birçok etkinlik düzenliyoruz. Konferanslardan konserlere, çocuk etkinliklerinden ödüllü yarışmalara kadar dolu dolu etkinliklerimiz var” diye konuştu.