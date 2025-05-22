Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çektiKONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, Konya-Aksaray yolundaki 800 yıllık Obruk Kervansarayı’nı 4 yıllık titiz bir restorasyonla müze otele dönüştürdü. Selçuklu mimarisine sadık kalınarak restore edilen yapı, Kızören Obruğu’nun yanında yer alıyor ve açıldığından beri 90 bin ziyaretçiyle bölge turizmine canlılık kattı.

Karatay Belediyesi’nin restore ettiği 800 yıllık Obruk Kervansarayı, müze otel olarak 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Obruk Kervansaray Müze Oteli, Selçuklu dönemini yansıtan detaylarla donatıldı. Türk hamamları, mutfak gereçleri ve mobilyalar, ziyaretçilere tarih yolculuğu sunuyor.

Rumi Koku Müzesi, Mevlâna’nın felsefesinden ilham alan kokular ve Osmanlı eserleriyle mistik bir deneyim sağlıyor. Rumi Tat Müzesi ise Selçuklu ve Osmanlı mutfağından lezzetler ile seramik tabaklar, bronz eserler gibi tarihi objeleri sergiliyor.

“MÜZELER KÜLTÜREL BELLEKTİR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Müzeler, tarih ve medeniyetle buluşmanın adresidir. Obruk Kervansaray Müze Oteli, kültürel mirasımızı yarınlara taşıyor. Tarihi Kentler Birliği’nden aldığımız Proje Ödülü, bu yatırımın doğruluğunu gösteriyor. Müzeler Haftası’nda herkesi bu mirası keşfetmeye davet ediyorum” dedi.