TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Meclis'in yeni yasama yılında önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin, 'Meclisin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan izleme komisyonu hızlı bir şekilde kurulacak, yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirecektir.' dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlediği 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda yasama faaliyetleri, komisyon çalışmaları, parlamenter diplomasi ve gündemdeki siyasi başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'TBMM YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİ'

Kurtulmuş, 4. yasama yılında 571 kanun teklifinin milletvekilleri tarafından, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin ise Cumhurbaşkanı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu söyledi. Genel Kurul ve komisyonlardaki çalışma temposuna dikkat çeken Kurtulmuş, Meclis'in dünyanın en yoğun çalışan parlamentoları arasında yer aldığını vurguladı. Bu dönemde 36 kanunun kabul edildiğini, 41 TBMM kararı alındığını belirten Kurtulmuş, Genel Kurul'da 125 birleşimde 929 saat 21 dakika, ihtisas ve Meclis araştırma komisyonlarında ise 901 saat çalışma yapıldığını aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE KOMİSYON VURGUSU

Kurtulmuş, bu yasama yılının en önemli başlıklarından birinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olduğunu ifade etti. Komisyonun 21 toplantı yaptığını, 51 üyeden oluştuğunu ve TBMM'deki 11 siyasi partinin sürece katıldığını hatırlattı. Komisyon çalışmalarında 90 saati aşan müzakere yürütüldüğünü ve 4 bin 318 sayfa tutanak tutulduğunu belirten Kurtulmuş, raporun Türkiye demokrasisi açısından önemli bir belge olduğunu söyledi. Kurtulmuş, komisyon raporunun ardından Genel Kurul'da kabul edilen kanunla sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini kaydetti.

Sürece ilişkin olarak Meclis'te kurulacak izleme komisyonunun görevine değinen Kurtulmuş, komisyonun daha fonksiyonel bir yapıda olacağını ve yürütülen süreci takip edeceğini ifade etti.

'ÜÇ EMNİYET SİBOBU' VURGUSU

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkarılan yasada üç güvence bulunduğunu belirterek bunların; örgütün silah bırakma ve fesih sürecinin MGK tarafından tespiti, yürütme bünyesinde kurulan üst düzey kurul, TBMM çatısı altında oluşturulacak izleme komisyonu olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni, kapsayıcı, demokratik ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi. Kurtulmuş, İçtüzük, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve siyasi etik yasası için de değişim ihtiyacına dikkat çekti.

PARLAMENTER DİPLOMASİ VE GAZZE MESAJI

Kurtulmuş, TBMM'nin uluslararası alandaki faaliyetlerine de değinerek parlamenter diplomaside aktif rol üstlendiklerini söyledi. Filistin meselesine ilişkin TBMM'nin aldığı kararların devlet politikasına dönüştüğünü vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Meclis'in net tutum sergilediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını da değerlendiren Kurtulmuş, Erdoğan'ın hitabının hem Türkiye hem de dünya mazlumları açısından önemli ve tarihi olduğunu söyledi.

ERKEN SEÇİM YORUMU

Öte yandan erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya da yanıt veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Beklemiyorum' yanıtını verdi.

Seçim yenileme kararının TBMM'nin yetkisinde olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, hukuki açıdan herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

https://youtu.be/IBLIqveeZ9Y?t=3204