Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de yapımı devam eden Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'nin toplam yatırım bedelinin 4 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Barajın 2028'de tamamlanması, sulama projesinin devreye alınmasıyla 56 bin 500 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor.

EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'nin tarımsal üretimini desteklemesi hedeflenen Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, projenin baraj ayağının maliyeti 1,3 milyar lira, sulama projesinin bedeli ise 2,7 milyar lira olarak belirlendiğini ve böylece toplam yatırım tutarı 4 milyar liraya ulaştığını söyledi..

HEDEF 56 BİN 500 DEKAR ARAZİYİ SULAMAK

Çömlekköy Barajı'nın inşasının hızla devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, barajın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Barajın tamamlanmasının ardından sulama projesinin de devreye alınmasıyla 56 bin 500 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması planlandığını kaydeden Bakan Yumaklı, yatırımın Edirne'nin tarımsal üretimine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, bölgedeki üretimin suyun bereketiyle güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.