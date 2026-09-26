Sağlık alanında hayata geçirdiği projelerle rekor hizmetlere imza atan Kayseri Melikgazi Belediyesi ilçe halkının modern ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir yatırım olan Melikgazi Belediyesi Mürüvvet-Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılışını gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Mürüvvet-Saadettin Türkkan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin hizmete girmesi ile büyük bir ihtiyacı gidereceklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Biz burayı aslında bir aile sağlık merkezi olarak planladık ve öyle de yaptık. Ama burada nüfus azalınca, Hürriyet diş hastanesindeki yoğunluğu düşünerek; İl Sağlık Müdürlüğümüz ile bu sağlık merkezimizi ağız ve diş sağlığı polikliniği yapmaya karar verdik. Burada 8 adet diş ünitesi ile birlikte büyük bir açığı kapattık. Buradaki vatandaşlarımız trafiğe girmeden, uzak bir yere gitmeden bu sağlık merkezimizden kolayca hizmet alacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemizde hiçbir ayrım gözetmeden muazzam hizmet yapıyoruz. İl sağlık müdürümüzle yaptığımız toplantıda tam 6 yere daha sağlık ocağı yapılması ile ilgili ihtiyaç çıktı. 2'sini hayırseverlerimizle birlikte inşallah yapacağız' dedi.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Hayırsever Saadettin Türkkan da bir konuşma yaparak, 'Melikgazi'mizin çalışkan Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ve beni yolculukta yalnız bırakmayan eşim Mürüvvet Türkkan'a teşekkür ederim. Rabbime şükürler olsun. Buradan yararlanacak herkese Allah sağlık, şifa versin. Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın çok katkısı oldu. En çok teşekkürü kendisine ediyorum.' diye konuştu.

Polikliniğin bölgede çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da 'Bu bölgede yaklaşık 40 bin vatandaşımız yaşıyor, dolayısıyla bu ihtiyacı değerlendirerek kıymetli Melikgazi Belediye Başkanımızla birlikte bu projeyi hayata geçirdik. 8 diş hekimimiz görev yapacak. Toplam 18 kişilik bir kadro vatandaşlarımıza hizmet edecek. Hayırlı, uğurlu olsun.' diye konuştu.

Konuşmasına emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, 'Burası Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi Mahallesi olmak üzere Eskişehir Bağları olarak bilinen bu güzel semtimizde 3 mahalleye hitap eden, bunun yanında Battalgazi Mahallemizi de rahatlıkla kucaklayabilecek bir anlayış içinde 100 binlere hitap edeceğine inandığımız güzel bir hizmet alanı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Melikgazi'mizin kıymetli Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum.' dedi.

Kayseri'nin hayırseverliğinin tartışma konusu yapılamayacağını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şunları ifade etti: 'Bu hizmetin açılışı bizim için ve sağlık teşkilatı açısından çok önemli. Ağız ve diş sağlığı konusunda sürekli yeni merkezler oluşturmak için mücadele ederken buranın açılıyor olması bizim için çok kıymetli. Palancıoğlu Başkanımıza da bir Melikgazi klasiği olarak halk, vatandaş, devlet iş birliği ile burayı açtığından dolayı teşekkür ediyorum. Burası yerel yönetimler açısından güvenin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, belediye başkanlarına güvenen ve onlarla birlikte yatırımları yapıp sonuçlandıran bir il. Bu ilin valisi olmaktan da çok gurur duyuyorum.'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Kayserimizde Valimizin liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı ile, askeriyle, siviliyle, müdürüyle, siyasileriyle olumlu bir hava var. Kayseri'miz Anadolu'nun yıldızı. Bu yetmez bize. Kayseri'mizi, hep birlikte omuz omuza, tek yumruk çalışmak suretiyle inşallah Anadolu'muzun güneşi yapacağız. Bu çalışmaların yapılması kıymetli. Kayseri'de büyük bir uyum içinde çalışılıyor. Kazandığın parayı harcayabileceğin en hayırlı iş budur. Sağ olun var olun. Allah hayrınızı kabul etsin. Diş ve Ağız sağlığı olmazsa olmaz. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ederim.' dedi.