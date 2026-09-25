Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Dairesi personeliyle kahvaltıda buluştu, ardından 9 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosuna toplam 290 milyon 450 bin TL yatırım bedeliyle 9 yeni araç kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hizmete alınan araçların Trabzon'un itfaiye altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, araç parkını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı kahvaltıda itfaiye personeline seslenen Başkan Genç, 'İtfaiye Haftası kutlu olsun. Mesai birimlerimiz içerisinde riski ve yoğunluğu en fazla olan itfaiye teşkilatımızdır. Tabiri caizse bir canı kurtarmak için kendi canınızı riske ederek görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. İnşallah Allah hepimize kazasız, belasız ve güzel bir mesai nasip etsin. Haftanızı kutluyor, özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

YENİ ARAÇLAR TÖRENLE HİZMETE ALINDI

Kahvaltının ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı filosuna kazandırılan 9 yeni araç törenle hizmete alındı. 2 adet 42 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 32 ve 28 metre hidrolik merdivenli itfaiye araçları, 2 adet kurtarma aracı ile 3 adet çok maksatlı itfaiye aracından oluşan 9 araçlık filonun 290 milyon 450 bin TL'ye alındığı açıklandı.

TEŞKİLATIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

Yeni araçların Trabzon'un itfaiye altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Genç, 'Trabzon'un en mutlu şehir olabilmesi adına birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. En öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi de İtfaiye Teşkilatımız. Hakikaten vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından onlara anında yetişen, bir canı kurtarmak için canını riske atan çok önemli bir birimimiz. Yaklaşık iki sene önce çok titiz bir sınavla beraber, 70 arkadaşımızı da teşkilatımıza ekleyerek insan gücü kabiliyetimizi 349'a yükselttik. Şu anda hizmete aldığımız 9 adet nitelikli ve donanımlı müdahale aracımızla birlikte itfaiye araç filomuzu da güçlendiriyoruz. Ayrıca 4 araç daha alacağız. Böylece toplam 72 itfaiye aracına sahip olacağız' diye konuştu.