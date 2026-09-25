Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin paylaşımların Türkiye ekonomisini hedef alan dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları ve uluslararası basın mecralarında yer alan, fon piyasasındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisinin geneli üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını ya da finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum olmadığı vurgulandı. Açıklamada, yaşanan sürecin sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumaya yönelik, sınırlı bir alanda yürütülen kontrollü adli ve idari işlemler niteliğinde olduğu belirtildi.

'PİYASA DÜZENİNİ BOZMAYA YÖNELİK EYLEMLER TAKİP EDİLİYOR'

Açıklamada, ilgili kurumların piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemleri ve usulsüzlükleri yakından izlediği, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı ifade edildi. DMM, kamuoyunu hedef alan spekülatif ve yönlendirici paylaşımların piyasalarda güvensizlik oluşturmayı ve toplumda panik yaratmayı amaçladığını belirterek bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.