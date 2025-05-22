Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu eşsiz noktalarda bulunan Muratpaşa Belediyesi’nin plajları, bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandı.ANTALYA (İGFA) - Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.

Türkiye, 577 plajla dünya genelinde en çok mavi bayrağa sahip üçüncü ülke olurken, 233 mavi bayraklı plajla Antalya, Türkiye’nin birincisi oldu.

Dünyanın en seçkin çevre ödüllerinden biri olarak kabul edilen mavi bayrak, plajların deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği ve erişilebilirlik gibi 33 ayrı kriterde değerlendirilmesi sonucu veriliyor. Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları bu yıl da söz konusu kriterleri eksiksiz yerine getirerek bir kez daha uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu tescilledi.

Belediyenin, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında mavi bayrak dalgalanmaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017’de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajının 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor.

Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı bulunan, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunduğu İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 500 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018’de aldı. Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle mavi bayrağını devam eden yıllarda da korudu. Mavi bayraklı Konserve Koyu Plajı ise aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi’nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı.