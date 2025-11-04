KTO Karatay Üniversitesi, Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi ve Karapınar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolüyle, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, ailelerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.

KONYA (İGFA) - Karapınar'daki eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla KTO Karatay Üniversitesi, Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi ve Karapınar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında önemli bir 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine; KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ve Karapınar İlçe Millî Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Karapınar'daki öğrencilerin eğitimine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 'İmzalamış olduğumuz bu iş birliği protokolüyle Karapınar'daki öğrencilere daha fazla katkı sunacağımıza inanıyorum. KTO Karatay Üniversitesi olarak elimizdeki tüm imkânlarla ilçedeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz, İç Anadolu'nun en önemli yükseköğretim kurumlarından biri olarak Karapınar'daki tüm okulların yararlanabileceği bir potansiyele sahip. Bu protokolün hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin, öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, 'Bu protokol, Karapınar'daki okullarımızla KTO Karatay Üniversitesi arasında güçlü bir köprü kuruyor. Amacımız, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek.

Üniversitemizin değerli akademik birikiminden ilçemiz adına faydalanmak istiyoruz. Her yıl yaptığımız iş birliklerinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu anlaşma, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim alması yolunda atılmış önemli bir adımdır.' diye konuştu.

'YEREL YÖNETİMLER OLARAK HER ZAMAN EĞİTİMİN YANINDAYIZ'

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, protokolün ilçedeki eğitim ortamına büyük katkı sunacağını vurgulayarak, protokol sayesinde öğrencilerin üniversite vizyonunun gelişeceğini, öğretmenlerin mesleki ve kültürel kapasiteleri artacağını kaydetti.

Karapınar İlçe Millî Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ise 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda yürütülen iş birliğinin çok yönlü bir eğitim sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

Tören, protokolün imzalanması, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.