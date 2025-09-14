"Karabağlar Belediyesi ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğinde yürütülen ‘Bütünleşik Risk Temelli Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Özgün Dönüşüm Stratejilerinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Karabağlar ’da önemli bir çalıştay düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Kibar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Ölçüt Değerlendirme Çalıştayı, ilçenin kentsel dönüşüm sürecindeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koydu.

RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM VURGULANDI

Çalıştayın açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, farklı kurum temsilcileri, akademisyenler, meslek odaları ve STK’ların katılımının önemine dikkat çekti. Kocaer, ilçede 540 hektar riskli alan, 106 hektar ikinci derece riskli alan, 7 hektarlık rezerv alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 32 hektarlık dönüşüm alanı bulunduğunu belirterek, “Bu tablo, bütünleşik bir yaklaşım ihtiyacını ortaya koyuyor” dedi.

Kocaer, özellikle kadınlar, çocuklar ve engelliler için dirençliliği artıracak projelere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

SUNUMLAR

Program kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi’nden Ekrem Ayalp, UrbanCode’dan Şehir Plancısı Elif Esra Şahin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Utku sunum yaptı.

İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi’nden Ekrem Ayalp, kentsel dönüşümün çok boyutlu yapısına dikkat çekerek, sağlıklı bir uygulama süreci için bütünleşik bir yol haritası çizilmesinin gerekliliğini ifade etti. Ayrıca, Karabağlar ilçesi özelinde hazırlanan yol haritasının, benzer çalışmaları yürütecek yerel yönetimler için örnek teşkil edeceğini vurguladı.

UrbanCode’tan Elif Esra Şahin ise “Bütünleşik Afet Yönetimi” ile “Bütünleşik Risk Yönetimi” arasındaki farklara değinerek, kentsel dönüşüm sürecinde risklerin tehlikeye dönüşmemesi için bütünleşik yaklaşımın önemini vurguladı. Şahin ayrıca, çalıştayın yerel yöneticiler, teknik personel ve akademisyenlerin katılımıyla veri temelli analizlerin yerel bilgi ve uzman görüşleriyle desteklenmesini ve afet risklerinin önceliklendirilmesine yönelik kolektif bir değerlendirme sağlamayı amaçladığını belirtti.

Doç. Dr. Utku ise, İzmir’in depremselliği üzerinden deprem–zemin–yapı ilişkisini anlatarak, sağlıklı bir dönüşüm süreci için “farkındalık, hoşgörü ve irade” üçgeninin önemine dikkat çekti.

BAŞKAN KINAY: “İZMİR’DE BU ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN İLK BELEDİYEYİZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel değil, sosyal ve kültürel boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini belirtti. “Yapısıyla, yaşamıyla, halkıyla birlikte dönüşümün bütün boyutlarını göz önünde bulunduruyoruz” diyen Kınay, 17 aylık süreçte Kentsel Dönüşüm Konferansı, Komisyon ve Müdürlüğü ile önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Kınay, İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen projeyle “ilklerden biri” olduklarını vurgulayarak, “İzmir’de bu çalışmayı yürüten ilk belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Osman Aksüner Mahallesi’nde açılan kentsel dönüşüm ofisiyle masa başı çalışmaların artık sahaya yansıdığını belirten Kınay, “Sağlıklı ve güvenli kentlerde hak ettiğimiz yaşamı yaratmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.