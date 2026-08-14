Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. arasında, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 125 vatandaşın mesleki eğitim alarak perakende sektöründe istihdama kazandırılması hedefleniyor.

KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ve BİM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen protokol ile iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi ve iş arayan vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilerek çalışma hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında katılımcılar, perakende sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim alırken aynı zamanda iş başında deneyim kazanma fırsatı elde edecek. Böylece iş arayan vatandaşların mesleki yetkinliklerinin artırılması ve işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacak.

ÖNDER ÇİFTCİ: 'NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAMI DESTEKLİYORUZ.'

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, kamu-özel sektör iş birliklerinin istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli personelin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'İŞKUR olarak amacımız yalnızca vatandaşlarımızı işe yerleştirmek değil, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun, nitelikli ve sürdürülebilir istihdamı artırmaktır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında 125 vatandaşımızın mesleki eğitim alarak perakende sektöründe istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz. Katılımcılarımız eğitim sürecinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken aynı zamanda iş başında deneyim kazanacaklar. Böylece hem vatandaşlarımızın çalışma hayatına daha donanımlı şekilde katılmalarına hem de işverenimizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağız.' dedi. NİYEP'in işverenlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip iş gücünün yetiştirilmesine imkân sağlayan önemli bir program olduğunu ifade eden Çiftci, program kapsamında gerçekleştirilen iş birlikleriyle Konya'da istihdamın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

NİYEP İLE İŞ ARAYANLARA MESLEKİ DENEYİM VE MADDİ DESTEK

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini ve iş arayanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdama kazandırılmasını amaçlıyor.

NİYEP kapsamında kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden iş arayan statüsündeki kursiyerlere günlük 1.079,83 TL kursiyer zaruri gideri ödeniyor. Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yürütülen 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında belirlenen mesleklerde düzenlenen NİYEP kurslarına katılan iş arayan kadın kursiyerlere ise günlük 1.403,78 TL kursiyer zaruri gideri ödeniyor.

Ayrıca kursa devam edilen süre içerisinde tüm kursiyerlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Böylece katılımcıların mesleki eğitim sürecini sosyal güvence altında sürdürmeleri sağlanıyor.