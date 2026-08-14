Ticaret Bakanlığı, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara yönelik lisanslı depo düzenlemesinde önemli değişikliklere gitti. Depoların her birinde asgari 35 bin ton kapasite şartı getirilirken, işletmeler için gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı da kapasiteye göre yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığının Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle lisanslı depo işletmelerinin kapasite ve sermaye şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

HER DEPO EN AZ 35 BİN TON KAPASİTELİ OLACAK

Düzenlemeye göre lisanslı depo işletmelerinin merkez ve şubelerinde bulunan her bir deponun kapasitesi 35 bin tondan az olamayacak.

Böylece lisanslı depoculuk faaliyetlerinde asgari kapasite sınırı yükseltilmiş oldu.

SERMAYE ŞARTI KAPASİTEYE GÖRE BELİRLENDİ

Lisanslı depo işletmelerinin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarları da yeniden düzenlendi.

Buna göre; 35 bin tona kadar: 20 milyon TL, 35 bin 1 ton ile 70 bin ton arası: 30 milyon TL, 70 bin 1 ton ile 110 bin ton arası: 40 milyon TL, 110 bin tonu aşan her 30 bin ton için: ilave 5 milyon TL asgari ödenmiş sermaye şartı getirildi.

MEVCUT İŞLETMELERE 2028'E KADAR SÜRE

Sermayesi yeni belirlenen asgari tutarın altında kalan lisanslı depo işletmelerine uyum için süre tanındı.

Bu işletmeler, sermayelerini 31 Aralık 2028'e kadar yeni düzenlemede öngörülen seviyelere yükseltecek.

Öte yandan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce belirli bir kapasite için kuruluş, şube açılış veya kapasite artış izni alan işletmeler açısından mevcut sermaye koşulları, 31 Aralık 2028'e kadar uygulanmaya devam edecek.

KAPASİTE ARTIŞLARINDA YENİ KURALLAR

Düzenleme öncesinde Bakanlıktan lisans alarak faaliyet gösteren işletmelerin kapasite artışı taleplerinde ise Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacak. Ayrıca tebliğde yer alan bazı düzenlemelerde 'Gümrük ve' ibaresi kaldırıldı.