Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk KTO Yönetim Kurulu ile birlikte Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya iş dünyasının böylesi anlamlı hizmetlere her zaman destek verdiğini belirten Öztürk, bu desteğin bundan sonra da devam edeceğine inandığını söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk KTO Yönetim Kurulu ile birlikte Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve down sendromlu bireylere özel eğitim sunan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret etti.

Ziyarette Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu’na Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da eşlik etti. Kavuş, Öztürk ve Munlafalıoğlu merkezi gezerek, burada eğitim gören çocuklar ve aileleriyle hasbihal ettiler.

DOSD Meram’da eğitim gören çocuklar, tatil öncesinde başarı sertifikalarını Başkan Kavuş, Başkan Munlafalıoğlu ve Başkan Öztürk’ün ellerinden almanın mutluluğunu yaşadılar.

BAŞKAN KAVUŞ: “DOSD MERAM, BİR EĞİTİM YUVASINDAN ÇOK DAHA FAZLASI”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezin yalnızca bir eğitim kurumu değil; aileler için de umut, güven ve destek kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkan Kavuş, “DOSD Meram, evlatlarımız için bir eğitim yuvası olmanın ötesinde, onların hayatın her alanında var olabilmelerini sağlayan bir merkez. Burada çocuklarımız sadece akademik ve sosyal beceriler kazanmıyor, aynı zamanda toplumla bütünleşiyor, öz güvenleri artıyor.

Ailelerimizin de yükünü hafifleten, onlara yol arkadaşlığı yapan bu merkezi Meram’a ve Konya’ya kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK: “KONYA İŞ DÜNYASI BÖYLE PROJELERİN DAİMA YANINDA DURDU”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de merkezde gördüğü çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, iş dünyasının sosyal sorumluluk hassasiyetine dikkat çekti.