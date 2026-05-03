BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde, BUÜ Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından UTİB iş birliğiyle düzenlenen TEXSUM'26, 5 Mayıs 2026 Salı günü Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde altıncı kez kapılarını açacak.

'Geleneksel Dokudan Dijital Zekaya' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, tekstil sektörünün üretimden teknolojiye uzanan dönüşüm süreci değerlendirilecek. Program kapsamında dijital dönüşüm, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ alanlarında paneller gerçekleştirilecek.

AKADEMİ, SEKTÖR VE GENÇLER AYNI PLATFORMDA BULUŞACAK

Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak panellerde, tekstil sektörünün değişen ihtiyaçları, yeni üretim yaklaşımları ve gelecek vizyonu ele alınacak. Etkinliğe katılım gösterecek olan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Yaşar Mete Akcan; sektörün mevcut durumu, küresel rekabet koşulları, ihracat hedefleri ve yeni fırsat alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Etkinliğin, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencileri aynı platformda buluşturarak bilgi paylaşımına ve sektör-akademi etkileşimine katkı sunması hedefleniyor.