Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından şehirdeki üniversite öğrenci topluluklarının yıl boyunca yaptıkları proje, etkinlik ve çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla 2. Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri Programı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen topluluk ödüllerinin ikincisi büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci, her daim gençlerin yanında olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın 5 üniversitesi ve 130 binin üzerinde üniversite öğrencisiyle gençliğin enerjisiyle büyüyen, geleceğini gençlerle birlikte kuran bir şehir olduğunu söyledi.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE YAPTIĞIMIZ EĞİTİM DESTEĞİNİN TUTARI 148 MİLYON LİRAYA ULAŞMIŞ OLDU'

Başkan Altay, Genç Kültür Kart'tan Kapsül Teknoloji Platformu'na, Sosyal İnovasyon Ajansı'ndan Kariyer Merkezi'ne, Gençlik Merkezlerinden eğitim desteklerine kadar birçok alanda gençlerin yanında olduklarının altını çizdi.

'BU ŞEHRİN EN GÜÇLÜ HİKÂYESİ SİZLERSİNİZ'

Konuşmasında gençlere güven vurgusu da yapan Başkan Altay, 'Bu şehrin en güçlü hikâyesi sizlersiniz. Kendinize güvenin. Düşünmekten, üretmekten, sorgulamaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Bilginizi vicdanla, aklınızı adaletle besleyin. Çünkü güçlü bir gelecek; güçlü bir gençlikle mümkündür. Gençliğe değer verenler, geleceğe yön verir. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte Konya'nın yarınını, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Ödül alacak topluluklarımızı tebrik ediyorum. Yolunuz her zaman açık olsun' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konya'daki 5 üniversiteden toplam 128 öğrenci topluluğunun 12 farklı kategoride ve jüri özel ödülü için yarıştığı gecede ödüller sahiplerini bulurken, ödül kazanan topluluklar ise şu şekilde oldu:

Yılın En İlgi Çekici Topluluğu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Organizasyon ve Sosyal Etkileşim Topluluğu.

Yılın En Eğlenceli Etkinliklerini Düzenleyen Topluluk: Selçuk Üniversitesi Genç SOBE Topluluğu.

Yılın En Aktif Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST Topluluğu.

Yılın En Tanınır ve En İyi Çıkış Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu.

Yılın Sosyal Medyayı En İyi Yöneten Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi İnovasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu.

Yılın En İyi Proje ve Fikrine Sahip Topluluğu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu.

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Projesini Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Yeşil Küp Topluluğu.

Yılın Ulusal Düzeyde En Başarılı Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Can Sağlığı Topluluğu.

Yılın Tematik Etkinliklerde En Başarılı Topluluğu: KTO Karatay Üniversitesi İşletme Topluluğu.

Yılın En Çok ve Nitelikli İşbirliği Yapan Topluluğu: Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu.

Yılın Topluluk İçi İletişimi ve Dayanışması En İyi Olan Topluluk: Selçuk Üniversitesi Araştıran ve Eleştirel Düşünen Hemşireler Topluluğu

Yılın En Yüksek Katılımlı Etkinliğini Düzenleyen Topluluğu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi E-Spor Topluluğu

Gençlik Meclisi Ağı Özel Ödülü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu

Gecenin sunuculuğunu Ferhan Tülmen ve Alp Kırşan üstlenirken, sahne performansıyla komedyen Gökhan Ünver de espirileriyle geceye damga vurdu. Eğlenceli anların yaşandığı programda katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi.