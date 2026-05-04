Basın İlan Kurumu ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol, iletişim öğrencilerine uygulamalı eğitim ve sektöre geçişte önemli avantajlar sağlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK), kamu-akademi iş birliği kapsamında üniversitelerle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Anadolu Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol, eğitim ile sektör deneyimini buluşturarak öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve medya alanında nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor.

İmza töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel, anlaşmanın özellikle iletişim ve basın-yayın alanında öğrencilere önemli fırsatlar sunacağını belirtti. Adıgüzel, üniversitenin güçlü akademik birikimini sektörle daha yakın temasla pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ise iki köklü kurum arasında kurulan iş birliğinin hem yerel medya hem de öğrencilerin sektöre uyumu açısından önemli bir köprü görevi göreceğini vurgularken, protokol kapsamında; sertifika programları, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Ayrıca ortak araştırma projeleri yürütülecek, eğitim materyalleri geliştirilecek ve uzman desteği sağlanacağını duyyurdu.

Söz konusu programların akademik takvimle uyumlu şekilde yürütüleceği kaydedildi.