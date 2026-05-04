Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen mesleki yarışmalar kapsamında, 4-5 Mayıs 2026 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Finalleri'nde Sakarya'yı temsil edecek öğrenciler belli oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da daha önce gerçekleştirilen bölge yarışmalarında önemli başarılar elde eden öğrenciler, Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Yavuz Dulkadiroğlu, Marmara Bölge Birincisi olarak büyük bir başarı gösterirken; Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Necmeddin Erbakan Demir ise bölge ikincisi olarak dikkat çekmişti.

Türkiye Finalleri kapsamında, 4 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Hafız Yavuz Dulkadiroğlu; 5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ise Hafız Muhammed Raşit Çetin ilimizi temsil edecek.

Yarışmalar, Türkiye'nin farklı illerinden katılan öğrencilerin performanslarıyla tamamlanacak. Sakaryalı öğrenciler, finallerde gösterecekleri performansla il adına önemli bir başarı hedefliyor.