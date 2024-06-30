Konya Büyükşehir Belediyesi, Medine müdafaasında unutulmaz bir destan yazarak tarihe geçen Fahreddin Paşa’nın fotoğraflarının ve kişisel eşyalarının yer aldığı “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi’’ni Konyalı sanatseverlerle buluşturdu.KONYA (İGFA) - Medine Müdâfii Fahreddin Paşa’nın çektiği fotoğrafların ve özel eşyalarının bulunduğu “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi” Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi alt katındaki müze bölümünde ziyarete açıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Fahreddin Paşa’nın torunu Ömer Fahreddin Türkkan ve ailesi sergiyi gezerek Sergi Küratörü Ömer Faruk Şeriflioğlu’ndan bilgi aldı.

Konya için önemli bir serginin açılışını yaptıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hepimizin hatıralarında bir kahraman olarak bulunan Medine Müdâfii Fahreddin Paşa’nın kendi fotoğraflarından ve kişisel eşyalarından oluşan önemli bir serginin açılışını Taş Bina’da gerçekleştirdik. Hakikaten çok etkileyici bir sergi. Hem Fahreddin Paşa’nın Medine müdafaası sırasında yapmış olduğu işler, çekmiş olduğu fotoğraflar var ama en önemlisi çocukluğundan yaşamının sonuna kadar hayat hikayesini gösteren önemli bir sergi oldu” diye konuştu.

“TÜM KONYALILARIN FAHREDDİN PAŞA’YI YAKİNEN TANIMALARI GEREKİYOR”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a serginin Konya’da yapılması için gösterdiği gayretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Altay, “Küratörümüz Ömer beye de teşekkür ediyorum. Ayrıca Fahreddin Paşa’nın torunu olan ve ismini taşıyan Ömer Fahreddin beye ve eşine de teşekkür ediyorum. Tüm Konyalıların buraya gelip Fahreddin Paşa’yı yakinen tanımaları gerekiyor. Fahreddin Paşa’nın Medine’yi müdafaa etmek için ne tür zorluklar çektiğini ve hayatının her aşamasında vatanını, milletini, devletini yüceltmek için çabasını göreceğimiz özel bir iş oldu. Madalyalarından, kişisel eşyalarına kadar önemli fotoğraflar ve malzemelerin olduğu bir sergi. Taş Bina’da tüm Konyalıları bu sergiyi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan Konya Kültür ve Edebiyat Atlası içerisinde bulunan fotoğrafları çeken fotoğrafçıların eserlerinden oluşan sergide; Konya’da yer alan Selçuklu yapılarının fotoğrafları yer alıyor. Taş Bina Kültür Sanat avlusunda açılan sergi 30 Haziran Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.