Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrenciler belli oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında yürütülen; “Haydi Bil Bakalım”, “Haydi Konuş Bakalım”, “Haydi Pişir Bakalım” ve “Haydi Oyna Bakalım” yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya genelindeki ortaokul ve liseleri kapsayan “Haydi Bil Bakalım” ve “Haydi Konuş Bakalım”, yarışmalarının il finalleri Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde, “Haydi Pişir Bakalım” ve “Haydi Oyna Bakalım” yarışmalarının il finalleri ise Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“HAYDİ KONUŞ BAKALIM”

Liselerarası “Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışmasının il finalinde; Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), birinci, Karatay Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız AİHL ikinci, Karapınar Osman Hulusi Ateş Kız AİHL de üçüncü oldu.

“HAYDİ BİL BAKALIM”

6. sınıflara yönelik gerçekleştirilen “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasının finalinde; Birinci Ilgın Cumhuriyet Ortaokulu, ikinci Kulu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olurken üçüncülüğü de Ereğli Şehit Emre Dut Kız AİHL Proje Ortaokulu göğüsledi.

“HAYDİ PİŞİR BAKALIM”

Konya genelinde liselerarası düzenlenen “Haydi Pişir Bakalım” yemek yarışmasının Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılan il finali sonucunda Ereğli Şehit Emre Dut Kız AİHL birinci, Çumra Mevlana MTAL ikinci, Güneysınır ÇPAL ise üçüncü oldu.

“HAYDİ OYNA BAKALIM”

Yine liselere yönelik düzenlenen “Haydi Oyna Bakalım” tiyatro yarışmasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılan finalde; birinci Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi, ikinci Meram Şifa Hatun MTAL ve üçüncü Çumra Sedat Çumralı Kız MTAL oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilere bisiklet, ikincilere tablet ve üçüncülere de akıllı saat hediye edildi.