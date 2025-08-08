Konya Büyükşehir Belediyesi, hem sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek hem de şehir planlamasında veriye dayalı karar süreçlerini güçlendirmek amacıyla bisiklet yollarında yerli üretim yapay zekâ destekli bisiklet sayaçları “BİSAY” uygulamasını hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’de açık ara önde olan Konya’da çevreci ve sürdürülebilir ulaşım modellerini uygulamaya ve desteklemeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk Bisiklet Master Planı’nı 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, plandaki öneriler doğrultusunda bisiklet kullanımına ilişkin verileri toplamak amacıyla “BİSAY” adlı sayaç uygulamasını hayata geçirdi.

Şehrin beş farklı noktasında bisiklet yolu güzergahlarına kurulan “BİSAY” sistemleri, görüntü işleme ve nesne tanıma teknolojileri ile bisiklet yolları üzerinden geçen kullanıcıları anlık olarak sayarak detaylı kullanım istatistikleri sunuyor. Toplanan veriler sayesinde şehirdeki bisiklet yolculuklarının yoğun saatleri, mevsimsel kullanım alışkanlıkları ve güzergâh ihtiyaçları belirlenerek yeni planlamalar yapılıyor. Böylece, sadece Konya’da değil, ulusal ölçekte şehir yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım politikaları için örnek uygulamalar geliştirilmiş oluyor.

Aynı zamanda farkındalık oluşturan bu sayaçlar sayesinde hem bisiklet kullanıcıları sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama motivasyonu kazanıyor hem de diğer yol kullanıcılarında bisikletlilere karşı duyarlılık artmış oluyor.