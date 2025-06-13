Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Konya'da somut ve somut olmayan İslam kültür mirasını İslam ülkeleri nezdinde daha iyi tanıtabilmek amacıyla iş birliği yapacak.KONYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen imza töreninde konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 57 İslam ülkesinin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı olan ve merkezi İstanbul’da bulunan IRCICA’nın kültür, tarih, sanat araştırmaları yaptığını anımsattı.

“İSLAM DÜNYASININ FAALİYETLERİNDEN BAZILARINI KONYA’DA YAPMAYI PLANLIYORUZ”

IRCICA’nın İslam dünyasının UNESCO’su olduğunu ve 40 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Kılıç, “Moritanya’dan Endonezya’ya kadar, Semerkant’tan Yemen’e kadar bütün İslam coğrafyasını kuşatmaya çalışan; özellikle tarih, sanat ve edebiyat ağırlıklı çalışmalar yapan bir merkez 500’e yakın çalışma neşretti. Her 3 yılda bir uluslararası hat çalışması yapmakta. Bu manada en önemli İslam şehirlerinden biri olan Konya şehrimizin de İslam tarihinde çok merkezi bir rolü var. Konya Büyükşehir Belediyesi ile IRCICA arasında imzalanacak bu mutabakat ile beraber inşallah hayırlı faaliyetleri, İslam dünyasının faaliyetlerinden bazılarını Konya’da yapmayı planlıyoruz. Bunun için de bir irtibat ofisimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın teklifleriyle Konya’da açılmış olacak. İnşallah daha sık Konya’ya gelerek İslam dünyasından da sanatçılar, edebiyatçılar ve alimleri Konya’ya davet ederek, Konya’da güzel etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“IRCICA ÇOK ÖNEMLİ KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da IRCICA ile önemli bir protokolün imzasını attıklarını belirterek, IRCICA Genel Direktörü Mahmut Erol’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Erol’un bir Konya sevdalısı ve Hz. Mevlana dostu olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Şeb-i Arus programlarında da Mesnevi’yi hepimizle buluşturan önemli bir isim. IRCICA ile birlikte çok önemli kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştiriyor. İmzalayacağımız protokolle birlikte Konya’da irtibat ofisi hem hocamızın Konya’ya daha sık gelmesini hem de İslam dünyasının kültür sanatla ilgili bazı programlarını Konya’da yapmasıyla ilgili bir vesile olacak” diye konuştu.

“KONYA’NIN KÜLTÜR-SANAT DÜNYASINA BUGÜN ÖNEMLİ BİR İMZA ATIYORUZ”

Konya’nın geçmişten itibaren önemli insanlar yetiştiren, kültür ve sanatın merkezi konumunda bulunan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Son dönemde kültür sanatla ilgili yapmış olduğumuz faaliyetlerle ve uluslararası görevlerimiz vesilesiyle Konya’nın bu vasfıyla ilgili üzerindeki küllerin kaldırılması ve korun yeniden ortaya çıkarılması için bir çaba sarf ediyoruz. Bugün atacağımız imza da bunun için önemli bir başlangıç olacak. Ecdad Parkı içerisinde bulunan binamız inşallah bundan sonra IRCICA İrtibat Ofisi olarak devam edecek. Konya’nın kültür sanat dünyasına bugün önemli bir imza atıyoruz. Konya’nın kültür sanatına, İslam dünyasının kültür sanatına daha sık hizmet etmeyi Rabbim nasip etsin” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altay ve Prof. Dr. Kılıç tarafından Konya'da somut ve somut olmayan İslam kültür mirasını İslam ülkeleri nezdinde daha iyi tanıtabilmek amacıyla hazırlanan ortak çalışma protokolü imzalandı.