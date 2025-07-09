Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımı sporcularından Mehmet Talha Oruç, Kocaeli’nin ev sahipliği yaptığı Minikler ve Yıldızlar Avrupa Kupası’nda tarihi bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, judo branşında yetiştirdiği genç sporcular uluslararası turnuvalarda Konya’yı gururlandırmaya devam ediyor.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Minikler ve Yıldızlar Avrupa Kupası 16 ülkeden 459 sporcunun katılımıyla Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Judo branşında Türkiye’yi ve Konya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor, bu önemli organizasyonda kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti. Sarı siyahlı formayla 50 kiloda mücadele eden Mehmet Talha Oruç, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa Kupası’nda şampiyon oldu.

Kulübün altyapısından yetişen genç sporcu, bu başarısıyla Konya Büyükşehir Belediyespor’a minikler ve yıldızlar kategorilerindeki ilk Avrupa Kupası altın madalyasını kazandırdı.

ORUÇ AİLESİNDEN SPORA KATKI

Mehmet Talha Oruç’un elde ettiği başarı yalnızca bireysel değil, aynı zamanda ailesel bir spor geleneğinin de yansıması oldu. Mehmet Talha, Konya Büyükşehir Belediyespor formasıyla Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli judocu Sinem Oruç’un kardeşi. Aynı branşta mücadele eden abla-kardeş, Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenada gururla temsil ediyor.