Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali 10’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali, 21-24 Ağustos tarihleri arasında bilim tutkunlarını bir araya getirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sağlamak için yılın her döneminde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Konya Bilim Festivali’nin her yıl büyüyerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “Konya Bilim Festivali’nde bu yılki temamızı “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet” olarak belirledik. 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı zengin içeriklerle dolu bir festival bilim tutkunlarıyla buluşacak. Konya’dan ve çevre illerden çok yoğun katılımın olmasını beklediğimiz BilimFest ile bilimsel farkındalığı artırmayı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir köşesinden bilim meraklılarını Konya’mıza, Konya Bilim Merkezi’mize bekliyoruz” dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNDEN ÖNEMLİ KURULUŞLAR KATILACAK

Başkan Altay, BilimFest’te ayrıca iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlar ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının yer alacağını; Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerin meraklılarıyla buluşacağını da sözlerine ekledi.

BilimFest’te; Astronomi, Kimya, Biyoloji, Tasarım, Mühendislik, Fizik, Teknoloji, Coğrafya, Çocuk Oyun Alanı, Mini İnşaat Alanı, DreamLab Lego, SeraLab gibi alanlarda gerçekleşecek interaktif atölyelerde katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak dâhil olabilecek.