İzmit Belediyesi, kentte gerçekleştirdiği çalışmaların önemli bölümünü belediyenin öz kaynaklarını kullanarak hayata geçirirken, tasarruf odaklı yönetim anlayışını sürdürüyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikleri belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirerek tasarruf ve kaynakların verimli kullanılması konusundaki yaklaşımını sürdürdü. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, halkın parasını kullanırken büyük sorumluluk taşıdıklarını belirterek, yapılan tasarruflar sayesinde bütçe fazlası veren bir belediye olduklarını ifade etti.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, 'İzmit Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimizi belediyenin önünde gerçekleştirdik. Milli mücadelenin zaferle taçlandığı bu bayramda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı minnet ve rahmetle anıyoruz. Yaptığımız birçok etkinliği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde olduğu gibi kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz.

'BÜYÜK SORUMLULUK HİSSEDİYORUZ'

İzmit Belediyesi olarak kentimize değer katan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Fatma Başkanımızın bakış açısına uygun bir şekilde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaptığımız tasarruflar sayesinde biz bütçe fazlası veren bir belediye oluyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Halkın parasını harcarken büyük sorumluluk hissediyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz' dedi.

Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü ise konuşmasında, 'Çocuk atölyelerimiz, yüz boyama standımız, pamuk şeker, patlamış mısır gibi çocuklarımıza hitap eden çalışmalarımız var. Bunları geçekleştirirken öğretmen arkadaşlarımız bu süreci devam ettiriyorlar. Sahada uygulama yapan arkadaşlarımız burada vatandaşla beraber olması çok kıymetli. Öz kaynaklarımızla bu süreci devam ettiriyoruz. Hafta içi farklı zamanlarda da atölyelerimiz devam ediyor' ifadelerini kullandı.