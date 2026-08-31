Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ tarafından işletilen Kültür Sitesi Yeraltı Otoparkı, gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otoparklarda sürücülere daha güvenli ve konforlu hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kültür Sitesi Yeraltı Otoparkı'nda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi. 150 araç kapasitesiyle hizmet veren otoparkta zeminler yenilenerek epoksi kaplama yapılırken boya, badana ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Park çizgileri ile engelli park alanları da yeniden düzenlendi.

MANULAŞ Otopark ve Hal Kantarları Müdürü Mine Sisli, otoparkta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Boya, badana, epoksi zemin kaplama, aydınlatma, çizgi çalışmaları ve engelli park alanlarının düzenlenmesini yaptık. Daha önce oldukça deforme olan zeminimizi yeniledik. Pompalarımızın bakımlarını da tamamladık' dedi.

Otoparkın teknolojik altyapısında da yenilemeye gidildiğini belirten Sisli, 'Daha önce kullandığımız plaka tanıma sisteminde yoğunluk yaşandığında giriş ve çıkışlarda beklemeler oluyordu. Ödeme sistemlerimiz de yavaştı. Spiltech ve MANULAŞ iş birliğiyle yazılımlarımız güncellendi. Mevcut uygulamayı daha hızlı, verimli ve konforlu hale getirdik. 150 araçlık kapasitemizle Manisamıza hizmet vermeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Sisli, çalışmalara destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına teşekkür ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde diğer otoparklarda da yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.