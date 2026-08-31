Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesi Alazlı Mahallesi'nde düzenlenen Çoban Derneği Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla buluştu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesine bağlı Alazlı Mahallesi tarafından düzenlenen Çoban Derneği Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ve binlerce vatandaşın yer aldığı şenlikte horonlar oynanıp türküler söylenerek yöresel yayla kültürü yaşatıldı.

HASRET GİDERİYOR, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Şenliklerin yalnızca eğlence ve kültürel buluşma olmadığını vurgulayan Başkan Genç, 'Bu güzel buluşmalar sadece horon oynayıp eğlendiğimiz programlar değil. Gurbette yaşayan hemşehrilerimizle hasret gideriyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle bu aziz toprakları bize vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Biz bu topraklara kolay sahip olmadık. Bu bölgelerde atalarımızın Ruslara karşı verdiği mücadelelerin izleri ve şehitliklerimiz var. Dolayısıyla bu toprakların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Burada bir araya gelen binlerce hemşehrimizle aynı zamanda bu toprakların ezelden ebede Türk yurdu olduğunu haykırıyoruz' dedi.

DÜZKÖY'E VE TRABZON'A EN GÜZEL HİZMETLERİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bugün Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda savaşlar yaşanırken, batısında tehditler varken, bütün bunların ortasında güçlü bir Türkiye var. Ülkemizin her zamankinden daha güçlü olması gerekiyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde İHA, SİHA ve savaş uçaklarıyla kendi gücünü oluşturması, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda önemli bir kazanımdır. Bu güçlü Türkiye'nin oluşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun büyük katkısı vardır. Bizler de yerel yönetimler olarak Cumhurbaşkanımızın çizdiği bu vizyon doğrultusunda Trabzon'a, Düzköy'e ve tüm hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Ancak Trabzonlu hemşehrilerimiz daha fazlasına layıktır.'

TRABZON'A ÇAĞ ATLATACAK RAYLI SİSTEMİN TEMELİNİ ATIYORUZ

'Trabzon'a çağ atlatacak önemli projelerden biri olan raylı sistem için de artık sona geliyoruz. Düzköy'ümüzün evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun da büyük katkılarıyla Trabzon'a yakışır bir raylı sistemi kazandıracağız. İstanbul'da, Ankara'da ve Samsun'da var; niçin Trabzon'da olmasın? Mutlaka olacak dedik. İnşallah salı günü Trabzon'da raylı sistemin temelini atıyoruz. Cenab-ı Allah, açılışını yapmayı da bizlere nasip etsin.'