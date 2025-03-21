Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, üç gün boyunca düzenlemiş olduğu iftar organizasyonu ile 13 meslek grubuna sahip oda üyelerini, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarını ağırladı.KONYA (İGFA) - Örnek bir organizasyona ev sahipliği yaparak iş dünyası ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın iftar programına AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem,Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel,Akşehir Belediye Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Cumhuriyet Savcısı Abdulhamit Durgut, Adli Yargı Komisyon Başkanı Burak Dinç, Akşehir Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem,Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem,Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru,Akşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Filiz,Turguteli Kültür Sanat Tarih Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin.AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam,CHP Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun,Akşehr Baro Temsilcisi Av.Nergis Filizfidan, kurum müdürleri ve stk temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, dualar ve hoş sohbetlerle renklendi.

İftar yemeğinin açılış konuşmasını yapan Başkan Ender Kalkan, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, dayanışma ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Kalkan, “Bugün burada, aynı sofrada bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel akşam, sadece bir iftar yemeği değil, iş dünyamız için birlikte yürütmemiz gereken değerlere ışık tutan bir fırsattır. Üreticilerimizin ve iş insanlarımızın bir araya gelmesi, geleceğimizi birlikte inşa etme azmimizin en güzel örneğidir” dedi.

Başkan Kalkan, Türkiye’nin ekonomik gelişiminin dinamiklerinden olan ticaret ve sanayinin, iş insanlarının azmi ve fedakarlığı ile şekillendiğini belirtti. “Güçlü bir ekonomi, güçlü bir sanayi ve güçlü bir işbirliği gerektirir. İşte bu noktada Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin her zaman yanında olmayı, desteklemeyi ve onların ihtiyaçlarına cevap vermeyi bir görev bildik” ifadelerini kullandı.Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği bu anlamlı iftar programı, katılımcıların arasında kurulan dostluk köprüleri ile bereketli bir atmosferde sona erdi.