İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmir'de Zeybek Bilmeyen Kalmasın' çağrısıyla başlattığı ücretsiz kurslarda yeni dönem başlıyor. 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından ilk ders 7 Ekim'de yapılacak. Tarihi Bıçakçı Han'daki kurslarda her biri 100 kişilik iki grup eğitim alacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sportif ve kültürel etkinlikleri arasında yer alan 'Zeybek Bilmeyen Kalmasın' projesinde yeni dönem takvimi belli oldu. Halk danslarını ve kent kültürünü daha geniş kesimlerle buluşturmayı amaçlayan kurslara 16 yaş ve üzerindeki herkes katılabilecek.

Ücretsiz kurslar, Tarihi Bıçakçı Han'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 'Spor İzmir' mobil uygulaması üzerinden alınacak. İlk ders 7 Ekim'de yapılacak. Çarşamba günleri düzenlenecek eğitimler, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında iki grup halinde gerçekleştirilecek. Her grup için 100 kişilik kontenjan bulunacak.

Yeni dönemde zeybek ve Türk halk oyunlarının yanı sıra farklı ülkelerin halk dansları da profesyonel eğitmenler eşliğinde öğretilecek. Böylece katılımcılar farklı kültürlerin danslarını öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulacak.