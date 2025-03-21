Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il protokolü ile birlikte Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim gören kursiyer polislerle iftar programında bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - Programda, polis adaylarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Aygöl, güvenlik güçlerinin fedakârlıklarını vurgulayarak, “Biz geceleri rahat uyuyalım diye birileri uyumuyor” ifadelerini kullandı. İftar programında, polis adaylarının eğitim süreci ve mesleğe adım atacakları günlere dair değerlendirmeler yapıldı. Vali Aygöl ve beraberindeki protokol üyeleri, geleceğin emniyet teşkilatına katılacak genç polis adaylarına başarılar dileyerek programı sonlandırdı.

Kaynak: igf