Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı üç mahallede toplam 15 kilometre uzunluğundaki güzergahta yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda yoğun tempoyla çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışmasına imza attı. Şahin Biba başkanlığında yürütülen geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eylül ayında da yol yenileme faaliyetine aralıksız devam etti.

15 KİLOMETRELİK YOL YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Osmangazi ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde 7 kilometre, Dürdane Mahallesi'nde 1 kilometre ve Dağakça Mahallesi ile Keles ilçesi arasındaki bağlantı yolunda 7 kilometre olmak üzere toplam 15 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışması yürütülüyor. İç yollar ve bağlantı yollarını kapsayan çalışmalarla birlikte, mahallelerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yol konforunun artırılması hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında 6 metre olan ve yetersiz kalan yol genişliği de 9 metreye çıkarılıyor.

'YOLLARIMIZ ARTIK DAHA GÜZEL'

Mahalle halkının çalışmadan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Gökçeören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Korkmaz, 'Yollarımız kötüydü. Yenileme çalışması yapıyoruz. Artık daha güzel olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum' dedi.