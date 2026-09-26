İETT, Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümünde kapsamlı özel bir saygı etkinliği başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Neşet Ertaş'ın sözleri ve fotoğrafları ile özel olarak tasarlanan Metrobüs ve Otobüsler İstanbul yollarında hizmete alınırken, İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay ve Karaköy - Beyoğlu Tarihi Tüneli'nde de Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan ezgileri çalınmaya başladı.

İETT, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda yapılan saygı etkinliklerinden bir yenisi, usta halk ozanı Neşet Ertaş için bu yıl kapsamı genişletilerek hazırlandı.

EZGİLERİ NOSTALJİK TRAMVAY VE TÜNEL'DE ÇALINACAK

Neşet Ertaş'ın fotoğrafları, hafızalara kazınan ve ülkenin her yerinde yıllar boyu söylenen sözleri ile tasarlanan metrobüs ve otobüsler hizmete alınırken, İstanbul'un simgesi olan İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay ve Tarihi Tünel'de de vefatının yıl dönümü gününe özel olarak onun ezgileri çalınmaya başladı.

HATIRASI YIL BOYUNCA YOLLARDA OLACAK

Yapılan ustaya saygı çalışması İstanbullular'ın da büyük beğenisini kazandı. Neşet Ertaş'ın hatırasına özel olarak tasarlanan araçlar, yıl boyu İstanbul'un birçok bölgesinde hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 155 yıllık köklü kurumu İETT, İstanbul ve Türkiye ile özdeşleşmiş sanatçıların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.